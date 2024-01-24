Американист объяснил, почему победа Трампа на выборах в США на руку России Американист Домрин: за Трампа голосуют те, у кого нет противоречий с Россией

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Несмотря на победу экс-президента Дональда Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, его соперница Никки Хейли сохраняет неплохие шансы в президентской гонке в Республиканской партии, отметил в беседе с NEWS.ru американист доктор юридических наук Александр Домрин. При этом за Трампа голосует та «Америка, у которой нет непримиримых противоречий с Россией», уверен эксперт, поэтому его победа выгодна для нашей страны.

Голоса за Хейли — это голоса русофобов в США, против России. За Трампа отдает голоса глубинная Америка, у которой нет непримиримых противоречий с Россией. Голоса за Трампа — это голоса за возможность восстановления добрых отношений Вашингтона и Москвы. В первый срок ему не дали их восстановить — это не его вина, а его беда, как сказал наш министр Сергей Лавров, — сказал американист.

Как заметил Домрин, за оставшееся до ноябрьских президентских выборов время нынешний глава Белого дома Джо Байден будет пытаться сделать все возможное, чтобы «укатать Трампа и не дать ему возможность баллотироваться».

В среду 45-й президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его конкурент в предвыборной гонке экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила политика с победой. Она отметила, что экс-глава государства действительно заслужил ее и она «хочет это признать». При этом Хейли подчеркнула, что не планирует пока выходить из президентской гонки. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Против Трампа заведено четыре уголовных дела, напомнил американист Малек Дудаков. Он объясняет их появление желанием разорить предвыборный штаб Трампа. Экс-президенту грозит наказание сроком около 700 лет в тюрьме.