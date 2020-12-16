Американист объяснил отказ Трампа от признания поражения на выборах

https://static.news.ru/photo/c6480668-3fa1-11eb-8920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на выборах главы государства, и призвал членов Республиканской партии бороться за пересмотр итогов голосования. Эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко рассказал, почему политик избрал такую линию поведения, несмотря на очевидный успех кандидата от демократов Джо Байдена.

16 декабря лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл поздравил Байдена с победой. Трамп обрушился с критикой на сопартийца. Президент напомнил, что 75 миллионов голосов, отданных за него — это рекорд для действующего главы государства. Трамп заявил, что «республиканцы должны, наконец, научиться бороться».

Коллегия выборщиков 14 декабря подтвердила результаты всенародного голосования. Формальное утверждение итогов состоится 6 января 2021 года.

Кравченко в эфире радио Sputnik предположил , что Трамп осознаёт, что шансов на победу у него нет. Оптимистичными заявлениями и призывами сопартийцев к борьбе президент зарабатывает себе политический капитал, который можно использовать в будущем, сказал эксперт.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году. Теоретически он может создать собственное политическое движение — очень много республиканцев являются сторонниками Трампа и видят именно его в качестве лидера партии, — отметил американист.

Кравченко допустил, что старожилы партии, изначально скептически относившиеся к Трампу, могут вновь начать его критиковать и искать нового кандидата для будущих выборов. Однако действующий президент пользуется поддержкой значительного числа республиканцев и консервативно настроенных избирателей.

Он осознаёт, что 70 с лишним миллионов американцев проголосовали именно за него. И вполне вероятно, что он будет пытаться дальше на этом зарабатывать себе политические дивиденды, — заключил американист.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Трампа Фиона Хилл дала совет избранному президенту Байдену. Она рекомендовала не относиться к РФ пренебрежительно, как это делала администрация экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы.