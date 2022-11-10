Американист объяснил отказ США от поставок беспилотников Киеву Американист Ярыгин: США приостановили поставки беспилотников Киеву до конца выборов в конгресс

Фото: US Army/wikipedia

MQ-1C

Прекращение поставок на Украину американских высокотехнологичных беспилотников MQ-1C Grey Eagle является временным, рассказал Lenta.ru американист Григорий Ярыгин. По его словам, поставки возобновятся, когда пройдут окончательные выборы в Конгресс США и станет понятно, насколько он сможет поддерживать решения президента страны касательно внешнеполитических вопросов.

Скорее всего, это пауза, а не окончательное решение. <...> Очевидно, что они ждут 6 декабря, когда пройдут окончательные выборы и станет ясен расклад сил. Тогда будет понятно, насколько обе палаты смогут поддерживать действия президента, — считает Ярыгин.

Эксперт пояснил, что США имеют возможность предоставлять Киеву беспилотники в продолжительной перспективе, а значит, могут отложить поставки на какое-то время. Американист полагает, что поставки могут возобновиться через полтора месяца, когда новый Конгресс США начнет свою работу.

Американские чиновники ранее сообщили, что США не станут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, чтобы не допустить эскалации конфликта. Представитель компании General Atomic, разрабатывающей эти беспилотники, подтвердил, что предприятие в курсе решения американских властей. Отмечается, что Пентагон отклонил запрос на предоставление Украине БПЛА MQ-1C Gray Eagle из опасения, что это приведет к эскалации конфликта.