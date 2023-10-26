Американист объяснил, как Байден будет помогать Украине в обход конгресса Политолог Блохин: Вашингтон будет помогать Киеву при помощи ЦРУ

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена будет помогать Киеву нелегально, если конгресс заблокирует помощь Украине, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя избрание Майка Джонсона на должность спикера палаты представителей Конгресса США. Он напомнил, как при Рональде Рейгане США при помощи ЦРУ спонсировали никарагуанских контрас.

Во время президентства Рейгана США через ЦРУ продавали оружие Ирану, а на полученные деньги спонсировали вооруженную группировку контрас в Никарагуа. Администрация Байдена может воспользоваться похожей схемой, если Джонсон заблокирует помощь Украине. Кроме того, Вашингтон может финансировать Украину через разветвленную сеть фондов. США могут надавить на Евросоюз, чтобы он увеличил помощь для Киева, — заявил Блохин.

Эксперт напомнил, что Джонсон голосовал за поставки вооружений Украине в виде закона о ленд-лизе в 2022 году. Аналитик отметил, что республиканцы выступают не за прекращение помощи Киеву, а за более эффективное расходование средств.

Спикер палаты представителей — формально третья по значимости должность в иерархии власти США после президента и вице-президента. Но в действительности на политику США влияют русофобские элиты, глубинное государство, которое стоит за политиками. Джонсон вряд ли изменит положение дел, — сказал Блохин.

Представитель Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон был избран спикером палаты представителей Конгресса США 25 октября. Он собрал 220 голосов, что позволило ему одержать победу. Джонсон, который считается сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, ранее активно высказывался против выделения американской помощи Украине.