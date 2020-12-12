Американец застрелил сына, приняв его за оленя

https://static.news.ru/photo/92a63956-3d21-11eb-a2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Житель города Элирия (штат Огайо) случайно застрелил во время охоты сына, приняв его за оленя. Против него не выдвинули обвинений, поскольку убийство произошло по вине молодого человека, нарушившего правила безопасности.

Как сообщает газета The Columbus Dispatch, 63-летний Брэдли Смит отправился с 28-летним сыном Эндрю и приятелями на охоту. Все они, кроме Эндрю, были опытными охотниками и более 20 лет регулярно приезжали для этой цели в округ Делавэр.

Инцидент произошёл 2 декабря около 17:45 по местному времени. В сумерках охотники в обязательном порядке должны носить специальную одежду оранжевого цвета. Эндрю забыл её надеть и вышел в открытую местность. Отец в темноте принял его за белохвостого оленя и выстрелил. Эндрю погиб на месте.

Как писал NEWS.ru, жертвой трагической случайности во время охоты стал замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе башкирского ГУ МЧС Ренат Абдульманов. Находясь на охоте в Куюргазинском районе вблизи населённого пункта Красный Восток, он получил пулевое ранение в плечо. По дороге в больницу от полученных травм скончался.

Ранее в заммэра Новоуральска Свердловской области Михаила Черницкого случайно выстрелил его друг. Чиновник погиб на охоте под Алапаевском. Пуля попала ему в левое бедро, и он скончался от потери крови до приезда скорой помощи. По предварительным данным, стрелявший находился напротив Черницкого, то есть была так называемая засадная охота.