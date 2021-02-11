Американец заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/41864722-6c75-11eb-a022-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Житель города Лейк Форрест (Калифорния, США) заразился коронавирусной инфекцией спустя три недели после вакцинации препаратом, разработанным компанией Pfizer.

Гэри Майкл обратился к медикам с жалобами на недомогание, не связанное с COVID-19. Коронавирус выявили во время обязательного тестирования, сообщает Fox News. По словам мужчины, он заразился после получения второй дозы вакцины.

Доктор Тирсо дель Юнко, представитель калифорнийской организации KPC Health, объединяющей несколько медцентров, заявил, что новость о заражении вакцинированного человека его не удивляет.

Кажется, я слышал о шести или семи [подобных] случаях за последние три недели, и, думаю, мы будем продолжать наблюдать подобные случаи всё чаще и чаще, — отметил медик.

Ранее NEWS.ru сообщал о заражении британским штаммом коронавируса 14 постояльцев дома престарелых в Германии. Все они прошли вакцинацию, получив по две дозы препарата Pfizer. Медики отмечают, что у инфицированных либo вообще не наблюдается симптомов, либо отмечены слабые проявления заболевания. Это может быть следствием сделанных прививoк.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш заявил, что до сих пoр нет надёжных данных о том, какую опасность мутации коронавируса представляют для пожилых людей. Он также призвал власти Германии регулярно наблюдать за ситуацией в дoмах для престарелых и инвалидов.