https://static.news.ru/photo/4a44e516-d86b-11e9-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Blue light Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Житель американского штата Пенсильвания был найден мёртвым в обломках после взрыва и пожара, уничтоживших его дом. Инцидент произошёл 14 сентября.

В автомобиле мужчины сотрудники экстренных служб нашли предсмертные записки.

Pennsylvania man blows up house on daughter's wedding day https://t.co/tMeUanTJwG pic.twitter.com/dLJEKUrEvC — New York Post (@nypost) September 15, 2019

Соседка рассказала, что трагедия произошла в тот день, когда дочь мужчины должна была выйти замуж. Состоялось ли торжество, не уточняется.

Я знала их всю свою жизнь. Сегодня должна была пройти свадьба его дочери — и они должны были быть на мероприятии, — поделилась Николь Антолович, которую цитирует WTAE .

Ранее News.ru писал, что жительница Великобритании разослала приглашения на свадьбу своего сына с оскорблениями невесты. Она назвала девушку «дешёвой никчёмной бродягой».