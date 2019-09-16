Житель американского штата Пенсильвания был найден мёртвым в обломках после взрыва и пожара, уничтоживших его дом. Инцидент произошёл 14 сентября.
В автомобиле мужчины сотрудники экстренных служб нашли предсмертные записки.
Pennsylvania man blows up house on daughter's wedding day— New York Post (@nypost)
https://t.co/tMeUanTJwG pic.twitter.com/dLJEKUrEvC September 15, 2019
Соседка рассказала, что трагедия произошла в тот день, когда дочь мужчины должна была выйти замуж. Состоялось ли торжество, не уточняется.
Я знала их всю свою жизнь. Сегодня должна была пройти свадьба его дочери — и они должны были быть на мероприятии, — поделилась Николь Антолович, которую цитирует
WTAE.
Ранее News.ru писал, что жительница Великобритании разослала приглашения на свадьбу своего сына с оскорблениями невесты. Она назвала девушку «дешёвой никчёмной бродягой».