Фото: Blue light Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Житель американского штата Пенсильвания был найден мёртвым в обломках после взрыва и пожара, уничтоживших его дом. Инцидент произошёл 14 сентября.

В автомобиле мужчины сотрудники экстренных служб нашли предсмертные записки.

Соседка рассказала, что трагедия произошла в тот день, когда дочь мужчины должна была выйти замуж. Состоялось ли торжество, не уточняется.

Я знала их всю свою жизнь. Сегодня должна была пройти свадьба его дочери — и они должны были быть на мероприятии, — поделилась Николь Антолович, которую цитирует WTAE.

Ранее News.ru писал, что жительница Великобритании разослала приглашения на свадьбу своего сына с оскорблениями невесты. Она назвала девушку «дешёвой никчёмной бродягой».

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