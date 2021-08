Американец высмеял решение Байдена по Афганистану

Житель американского штата Северная Каролина настолько возмутился решению главы Белого дома Джо Байдена по выводу войск из Афганистана, что разместил билборды, высмеивающие президента, сообщает The New York Post.

Они были размещены в городе Уилмингтон. На одном из них американский военный вертолёт эвакуирует людей из посольства США в Кабуле, а Байден смотрит на происходящее и ест мороженое. На другом билборде американский лидер озадаченно выглядывает через решётку оконных ставней.

Коллажи сделал анонимный художник, а разместил их на билбордах владелец рекламной компании Tedder Billboards Дональд Теддер. Деятеля искусств возмутила американская внешняя политика. Изначально он хотел опубликовать свои коллажи в газете, но потом решил, что охват аудитории будет недостаточным.

Неназванный художник считает, что люди, увидевшие билборды зададутся вопросом, что делают американские политики для улучшения жизни страны и как сами граждане пытаются улучшить жизнь друг друга.