Американец высмеял решение Байдена по Афганистану

Житель американского штата Северная Каролина настолько возмутился решению главы Белого дома Джо Байдена по выводу войск из Афганистана, что разместил билборды, высмеивающие президента, сообщает The New York Post.

Они были размещены в городе Уилмингтон. На одном из них американский военный вертолёт эвакуирует людей из посольства США в Кабуле, а Байден смотрит на происходящее и ест мороженое. На другом билборде американский лидер озадаченно выглядывает через решётку оконных ставней.

Коллажи сделал анонимный художник, а разместил их на билбордах владелец рекламной компании Tedder Billboards Дональд Теддер. Деятеля искусств возмутила американская внешняя политика. Изначально он хотел опубликовать свои коллажи в газете, но потом решил, что охват аудитории будет недостаточным.

Я думаю, это сработало лучше, чем мы ожидали, — заявил Теддер.

Неназванный художник считает, что люди, увидевшие билборды зададутся вопросом, что делают американские политики для улучшения жизни страны и как сами граждане пытаются улучшить жизнь друг друга.

REPORT: Have you seen this Joe Biden billboard running in Wilmington, NC? pic.twitter.com/TcLRa73tOY — New Granada (@NewGranada1979) August 18, 2021

Американские военные и войск НАТО в начале мая приступили к окончательному выводу войск из Афганистана. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что военный контингент США покинет страну до 31 августа. На этом фоне боевики «Талибана» (запрещён в России) начали активно наступление в стране, захватили Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Позже он записал видеообращение.

Вывод американских войск раскритиковал бывший вице-президент Майк Пенс. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал произошедшие в Афганистане события катастрофой, которую не могули предвидеть западные разведки. Политик добавил, что США тратили на Афганистан по $300 млн в день на протяжении последних 20 лет.