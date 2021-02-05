Американец во сне проглотил наушник AirPods

https://static.news.ru/photo/27bcf66a-683d-11eb-9bf2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американец Брэдфорд Готье, проживающий в Массачусетсе, проглотил во сне наушник AirPods. Мужчина попал в больницу после того, как у него началась рвота. Симптом проявился после выпитого стакана воды.

Кроме того, Готье испытывал на протяжении некоторого времени затруднение дыхания. Однако недомогание данного характера он сам связывал с усталостью после уборки снега.

Потом мужчина обнаружил, что у него пропал один наушник AirPods, с которыми он накануне ложился спать. Его родные пошутили, что он мог проглотить устройство. Шутка оказалась пророческой.

Вскоре Брэдфорд почувствовал себя ещё хуже. Он обратился к врачам, которые заявили, что у мужчины в пищеводе застрял наушник. Операция по извлечению прошла успешно. Брэдфорд отметил, что, хоть найденный наушник работает, встроенный микрофон испортился, сообщает Daily Mail.

Как ранее передавал NEWS.ru, годовалая девочка из английского города Суиндон, графство Уилтшир, четыре месяца жила с застрявшей батарейкой в горле. При этом медики не сразу поняли, в чём дело.