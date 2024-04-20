Американец умер после попытки суицида у суда, где рассматривают дело Трампа

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Американец, который ранее предпринял попытку суицида у здания суда, где проходят слушания по делу бывшего президента США Дональда Трампа, умер, сообщает газета The New York Post со ссылкой на полицию. По данным издания, им оказался 37-летний житель американского штата Флорида Макс Аззарелло.

Как пишет The New York Post, причиной гибели мужчины стали обширные ожоги. Издание называет его сторонником теории заговора. Он считал, что граждане США являются «жертвами тоталитарного мошенничества», а американское правительство намерено провести «апокалиптический фашистский мировой переворот».

Аззарелло совершил попытку самоубийства в парке Коллект-Понд, расположенном напротив уголовного суда Манхэттена, где проходят слушания по делу экс-президента Дональда Трампа. Бывшему американскому лидеру предъявлено 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации. Они связаны с оформлением выплат за сокрытие компрометирующей его информации о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения. При этом предполагается, что фактический приговор окажется намного мягче. Инкриминируемая Трампу фальсификация деловых документов считается в законодательстве Нью-Йорка проступком, однако она поднимается до ранга преступления с максимальным сроком наказания в четыре года в случае попытки скрыть другое преступление.

15 апреля Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где началось разбирательство уголовного дела в его отношении. Впереди у экс-президента США еще три процесса.