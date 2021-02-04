Американец угнал машину с вакцинами от коронавируса

https://static.news.ru/photo/02251f6a-6714-11eb-8412-96000091f725_660.jpg Фото: Plant City Police Department/facebook.com

Полиция города Плант-Сити в штате Флорида объявила в розыск мужчину, который угнал четырёхдверный Hyundai Accent серого цвета. В машине находились ампулы с вакциной от коронавирусной инфекции.

Автомобиль был украден 3 февраля 2021 года около 15:00. В этом автомобиле находились ампулы с вакцинами против COVID-19, — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Силовики просят жителей сообщить в полицию, если они располагают какими-либо данными о месте нахождения злоумышленника или легкового автомобиля.

Ранее польские полицейские зафиксировали первый случай кражи вакцины от коронавирусной инфекции. Инцидент произошёл 27 января. Добычей злоумышленников стали 15 доз препарата. Его вытащили из частного учреждения первичной и специализированной медпомощи в населённом пункте Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве.

Как писал NEWS.ru, Европейское полицейское агентство предупредило граждан об угрозе мошенничества с препаратами от коронавируса. Этим могут заниматься криминальные группы. Исполнительный директор агентства Катрин де Болль заявила, что в социальных сетях в Европе уже появились объявления о продаже вакцины. Когда люди переводят деньги мошенникам, то либо ничего не получают, либо им присылают поддельный препарат, который может серьёзно подорвать здоровье.