Американец сжег ради рекламы картину стоимостью $10 млн

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Американский миллионер Мартин Мобарак сжег картину известной мексиканской художницы Фриды Кало Fantasmones Siniestros стоимостью $10 млн. Таким образом он решил прорекламировать запуск продаж цифровых версий произведений искусства, сообщает сайт luxurylaunches.com.

Акция проходила в присутствии множества гостей миллионера. Мобарак вынул картину из рамы, установил в бокал для мартини, наполненный горючим, и поджег.

Я надеюсь, что каждый здесь может это понять. Я надеюсь, что все смогут увидеть положительную сторону, — сказал он.

Предприниматель пояснил, что на смену сгоревшей картине придут 10 тысяч ее цифровых копий. Часть вырученных от их продажи средств Мобарак пообещал пожертвовать Дворцу изящных искусств в Мексике, Музею Фриды Кало и нескольким благотворительным организациям, занимающимся лечением детей.

В Мексике картины Кало считаются национальным достоянием. Преднамеренно уничтожение памятников искусства считается преступлением. Национальный институт изящных искусств Мексики выясняет, что именно сжег миллионер — подлинную картину или все-таки копию. Если был уничтожен оригинал, то Мобараку может грозит уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге охранник Ельцин Центра испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Он пририсовал ручкой глаза изображенным на полотне фигурам. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей. Суд признал охранника виновным в порче имущества в общественном месте и приговорил к 180 часам обязательных работ. Кроме того, охранника обязали пройти лечение и наблюдаться у врача-психиатра.