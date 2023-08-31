Американец с тремя попугаями ограбил прохожего

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Полиция штата Вирджиния, США, ищет мужчину, который совершил ограбление, имея при себе трех попугаев, сообщает ABC 7. По словам пострадавшего, преступник напал на него с ножом, после чего похитил деньги и скрылся.

В соответствии со свидетельскими показаниями, возраст грабителя составляет от 28 до 32 лет, а на его теле видны татуировки. Полицейские проанализировали видеозапись с места преступления. На видео грабитель одет в рубашку с узором и ковбойскую шляпу, на которой сидели два попугая. Третья птица находилась на его плече.

После нападения преступник и его необычные компаньоны скрылись на синем внедорожнике Ford.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция расследует сразу три случая ограбления участников саммита Россия — Африка. От действий злоумышленников пострадали граждане Ганы, Аргентины и Бурунди.

У гражданина Ганы из его номера в гостинице на улице Кораблестроителей вынесли доллары и евро на сумму около 100 тысяч рублей. Мужчина хранил деньги в пакете. Гражданка Бурунди оставила телефон Samsung в такси, когда приехала на шопинг в Outlet Village Pulkovo. В итоге гаджет был украден, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У гражданина Аргентины пропали почти 200 тысяч рублей, в том числе в американской валюте, банковские карты и документы. Все это хранилось в сейфе, но подозреваемая, супервайзер хозяйственной службы гостиницы, сумела открыть его.