https://static.news.ru/photo/8909d7ae-6b03-11ea-9358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edith Geuppert/dpa

Житель Атланты Эрик Деккер решил поехать на фестиваль мотобайкеров в Дейтона-Бич из Майами на электросамокате, но серьёзно пострадал от палящего солнца в дороге.

Деккер выбрал для своего путешествия электросамокат EMove Cruiser, эта модель может проехать без подзарядки почти 100 км. Друзья, поехавшие вслед за Эриком на машине, взяли с собой несколько зарядных устройств, благодаря чему мужчине удалось преодолеть 460 км, сообщает Electrek.

Самокат двигался по дороге со средней скоростью 20 км/ч и в конце своего длительного пути Деккер получил ожоги открытых частей тела. На финише мужчина был в таком состоянии, что не смог дать комментариев относительно своего путешествия. Позднее он рекомендовал никому не следовать его примеру, так как это может быть опасно для жизни и здоровья.

Как писал NEWS.ru ранее, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса американец Ник Валленда прошёл по канату, натянутому над кратером щитовидного вулкана Масая в Никарагуа. Расстояние в 550 метров канатоходец преодолел за 31 минуту.