https://static.news.ru/photo/1c05ed7c-5808-11ea-9281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские задержали 19-летнего жителя штата Арканзас, который попытался поджечь автомобиль возле штаб-квартиры Минобороны США.

Мужчина вставил кусок ткани в бензобак припаркованной машины.

Когда офицер подошёл к [Мэттью] Ричардсону, обвиняемый, предположительно, сказал, что собирается «взорвать этот автомобиль». После этого подозреваемый пытался скрыться, но был задержан, — сообщает РИА Новости.

Владельцем автомобиля оказался случайный военнослужащий.

Как писал NEWS.ru, американские власти решили увеличить военный бюджет на 2021 год, урезав социальные расходы. Пентагон объяснил это необходимостью противодействовать России и Китаю.