Американец пытался купить ребенка в магазине Американец пытался купить ребенка за $100 тысяч в магазине

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Пожилой американец Хеллмут Колб пытался купить ребенка в одном из магазинов во Флориде, сообщает телеканал WESH со ссылкой на полицию Порт Оринджа. Отмечается, что он подошел к одной из покупательниц гипермакета и предложил за ее дочь $100 тысяч. По словам женщины, незнакомец делал ее дочери комплименты и хвалил ее танцы.

Сказал <...>: «Я хочу купить ее за $100 тысяч​», — приводит слова женщины телеканал.

Колб признался ей, что у него никогда не было детей, но он всегда этого хотел, добавила женщина. После случившегося мать девочки вызвала полицию. Правоохранители задержали Колба и доставили в участок. Позднее выяснилось, что мужчина не в первый раз пытается купить ребенка.

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