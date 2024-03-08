Американец попался на продаже секретной информации Китаю CBS News: в США задержали разведчика за продажу военных документов КНР

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Сотрудник американской разведки сержант Корбейн Шульц был арестован в США по обвинению в продаже секретной информации Китаю, сообщает CBS News со ссылкой на материалы дела. В них говорится, что он больше года он предоставлял неназванному лицу в КНР секретные военные документы. Таким образом Шульцу удалось заработать $42 тысячи.

Сержант Корбейн Шульц обвиняется в том, что он использовал свой совершенно секретный допуск для скачивания секретных документов правительства США по указанию неназванного лица, которое утверждало, что живет в Гонконге, предположительно, заработав при этом 42 тысячи долларов, — следует из публикации.

Согласно материалам дела, Шульц был аналитиком разведки с 2018 года, он числился в 506-м пехотном батальоне армии США. Американец поставлял КНР секретные документы по системам вооружения США, которые передавались Тайваню. Шульца обвинили в сговоре, взяточничестве и незаконном использовании допуска к секретным материалам.

Ранее в США задержали отставного сотрудника ВВС страны за раскрытие секретных данных военного характера, касающихся России и Украины, на сайте знакомств. Мужчина посещал закрытые брифинги STRATCOM по украинскому конфликту, а впоследствии умышленно передавал информацию собеседнице.