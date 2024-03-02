Американец полвека ел тысячи бургеров и попал в Книгу рекордов Гиннесса Американец съел более 34 тысяч бургеров и попал в Книгу рекордов Гиннесса

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В США 70-летний Дональд Горске из Висконсина, работающий тюремным офицером, более 50 лет ел бургеры и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина за полвека съел более 34 тысяч гамбургеров, побив свой прошлый рекорд, и не собирается останавливаться. Пенсионер также активно следит за здоровьем и контролирует свой рацион.

По словам американца, в первый раз он попробовал бургер весной 1972 года. После он бросил пустые коробки на заднее сидение и решил их считать. С тех пор он стал регулярно покупать любимое блюдо — в день мужчина съедал по девять штук, заедая картошкой фри. Со временем мужчина снизил количество бургеров до двух штук, стал регулярно проходить пешком по 9,5 км и отказался от картошки. Как признается Горске, некоторые думали, что при таком рационе он долго не проживет.

Многие люди думали, что я уже буду мертв. Но вместо этого я стал одним из самых продолжительных рекордсменов Книги рекордов Гиннесса, так что для меня это довольно круто, — рассказал он.

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