Американец обвинил известную компанию в сокрытии опасной правды Житель США обвинил производителя шоколада Hershey Co в сокрытии правды о тяжелых металлах

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Житель США Кристофер Лазаззаро подал в суд иск на кондитерскую компанию Hershey Co. Американец обвинил известного производителя шоколада в том, что тот скрывал сведения о, как он утверждает, повышенном содержании тяжелых металлов в кондитерских изделиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина, ссылаясь на данные издания Consumer Reports Magazine и выводы независимого тестирования, заявил, что в шоколаде Hershey's Special Dark Mildly Sweet Chocolate уровень свинца превышает норму, установленную стандартами штата Калифорния, на 265%, а уровень кадмия в какао-продукте Lily’s Extreme Dark Chocolate – на 101%.

Истец... приобретал, приобретал больше и/или платил больше за продукты, чем если бы знал о продуктах правду. Соответственно истец... понес урон, в том числе денежный, в результате неправомерных действий подзащитного, - говорится в поданном иске.

Свое обращение в суд Нью-Йорка Лазаззаро предлагает использовать как платформу для выдвижения коллективного иска к компании, которая пока никак не отреагировала на предъявленные обвинения.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что худшими сладостями в детском подарке являются карамель и леденцы, поскольку при их употреблении сахар долго контактирует с зубами, что увеличивает риск кариеса. Детям не стоит дарить лакомства с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса, предупредила специалист, а детям до двух-трех лет лучше вовсе не дарить сладости. Кроме того, ребенку вообще может быть противопоказано сладкое, в том числе из-за аллергии на определенные добавки.