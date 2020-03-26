https://static.news.ru/photo/15cf1f5c-6f71-11ea-b99f-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Жителю США сделали тест на коронавирус только после трёх обращений к врачам. Через несколько дней после госпитализации он скончался.

Житель Канзаса Деннис Уилсон почувствовал себя плохо и первый раз обратился в клинику 12 марта. Он пожаловался врачу на хрипы, а тот посоветовал ему больше пить, отдыхать и отправил домой.

Мужчина обратился в другую клинику, там его протестировали на грипп А и В, но результаты оказались отрицательными.

Через пару дней у Уилсона появилась одышка. В третьей клинике ему сделали флюорографию, выявив двустороннюю пневмонию. Врач заподозрил, что у пациента может быть коронавирус, но тест делать не стал, не найдя для этого достаточных оснований.

Мужчина был госпитализирован только после того, как его состояние ухудшилось ещё больше. Тестирование показало у него наличие коронавируса. Спасти его медики не смогли, сообщает The Kansas City Star.

Ранее NEWS.ru писал, что американские издания спрогнозировали смерть 1,7 млн человек в США от коронавируса. Предполагаемое число заболевших составит до 214 млн человек.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.