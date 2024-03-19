Американец несколько месяцев не знал, что в его носу живут 150 личинок Daily Star: из носа американца вытащили 150 живых личинок

Житель США несколько месяцев не обращался к врачам из-за неприятных ощущений в носу и был крайне удивлен, когда медики обнаружили в органе 150 живых личинок, передает Daily Star. Специалисты не смогли извлечь насекомых с помощью специального отсоса, поэтому их пришлось доставать вручную по одному.

По словам мужчины, еще в октябре прошлого года он почувствовал, что с ним что-то не так — у него периодически опухало лицо и губы, но даже при этих симптомах он не захотел пройти обследование. Он признался, что состояние резко ухудшилось к концу февраля 2024 года, кровотечение из носа практически не останавливалось, тогда он наконец решился пойти к врачу — доктору Дэвиду Карлсону.

Он побудил меня поближе взглянуть на кровотечение из носа, поэтому мы взяли камеру и заглянули в нос, и вот тогда все кардинально изменилось, — рассказал Карлсон.

Врач также отметил, что насекомые были немаленького размера, некоторые из них в длину были как кончик его мизинца. Доктор добавил, что его пациенту повезло — поражение тканей близко подобралось к основанию глаза, что грозило серьезными последствиями для здоровья.

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