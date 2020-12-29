Американец нашёл свою машину через 17 лет после угона

https://static.news.ru/photo/8ae52fa0-4a88-11eb-81e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno/wikimedia.org

Житель американского штата Вирджиния Томми Кук случайно нашёл свой автомобиль Chevrolet Camaro 1969 года, который у него угнали 17 лет назад.

По словам Кука, его Hugger Orange Camaro украли из автомастерской. Американец сразу же сообщил об этом в полицию и регулярно напоминал об этом, чтобы поиски машины не прекращались.

Однако нашёл он её сам, когда приятель попросил его помочь с приобретением автомобиля — он хотел купить Chevrolet Camaro 1968 года. В автоцентре внимание Кука привлёк Camaro 1969 года, а когда продавец рассказал, что изначально машина была оранжевого цвета, а затем её перекрасили в зелёный, тот заподозрил неладное.

Проверка уникального кода под капотом убедила американца в том, что перед ним его собственный автомобиль, похищенный в 2003 году. Кук сообщил о находке в полицию и вскоре получил свою машину назад.

Он выяснил, что за это время автомобиль сменил четырёх владельцев, его несколько раз модернизировали и сейчас он в лучшем состоянии, чем в день угона. Единственное, чем недоволен Кук, так это цвет машины, который он назвал «уродливым», сообщает портал UPI.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области мужчина угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Он воспользовался тем, что водитель оставил ключи в замке зажигания, помогая врачам с носилками, сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Машину он позднее бросил и скрылся. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.