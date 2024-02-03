Умерший американец годами хранил ядерную ракету в гараже В Огайо полиция нашла в гараже американца ракету для доставки ядерной боеголовки

Фото: Bellewue Police Departmernt

Полиция американского города Белвью в штате Огайо обнаружила ракету класса «воздух-воздух», предназначенную для доставки ядерной боеголовки мощностью полторы килотонны, в гараже местного жителя, следует из сообщения правоохранителей. Информация об этом поступила от Национального музея ВВС США в Дейтоне.

На связь с музеем вышел местный житель, который изъявил желание пожертвовать учреждению ракету, которую годами хранил его уже умерший сосед. Прибывшие на место правоохранители и саперы проверили снаряд и пришли к выводу, что это неуправляемая ракета Douglas AIR-2 Genie. Она оказалась инертной, без топлива и не представляющей опасности.

В полиции отметили, что оставили ракету соседу, чтобы он мог отреставрировать предмет и выставить в музее. При этом известно, что первоначальный владелец снаряда приобрел его на местной распродаже.

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