Американцы выступили против дополнительной помощи Украине CNN: 55% американцев выступили против дополнительной помощи Украине

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

55% американцев выступили против дополнительной помощи Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на совместное исследование с компанией SSRS. По мнению 51% респондентов, Вашингтон уже сделал достаточно, чтобы помочь Киеву.

При этом 48% считают, что Украине нужно оказывать больше поддержки.

Исследование также показало сильное расхождение во мнениях людей, имеющих разные политические воззрения. Среди сторонников республиканцев 78% выступили за то, чтобы Киеву не оказывалась дополнительная помощь. Демократы же наоборот говорят о необходимости поддержки Украины (61%).

Отвечая на вопрос, как именно следует поддержать Киев, американцы выбрали помощь в сборе разведданных (63%), военную подготовку (53%). Наименее популярным вариантом помощи стало участие в конфликте американских войск — это вариант выбрали только 17% опрошенных.

Ранее в Пентагоне рассказали, что администрация США утвердила очередной пакет военной помощи Украине. На эти цели в Вашингтоне выделят $400 млн. Новый пакет будет включать снаряды для ракетных комплексов Patriot и NASAMS. Кроме того, в него войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее в США сообщили, что часть переданного Украине вооружения и амуниции была похищена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием. Так, летом 2022 года злоумышленники под видом сотрудников гуманитарной миссии похитили бронежилеты на сумму около $17 тысяч.