Генерал рассмешил американцев словами про «удар по русским»

https://static.news.ru/photo/f3640b3e-c60f-11eb-9103-96000091f725_660.jpg Джек Кин Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Юзеры сайта телеканала Fox News обсмеяли заявление отставного американского генерала Джека Кина, предложившего нанести «ответный удар» по Кремлю в киберпространстве и «выбить из седла» российских хакеров. Пользователи усомнились в способностях Белого дома в IT-сфере.

Легко сказать, генерал [Джек Кин], да трудно осуществить. <...> За последние годы США безнадёжно отстали в кибертехнологиях не только от КНР, РФ и Израиля, но даже и от более мелких стран Восточной Европы, — пишут в комментариях.

По словам пользователей, США проигрывают конкуренцию не только в обороне, но и в наступательных возможностях.

В Америке сейчас больше волнуются, чтобы мужики, считающие себя бабами, смогли на равных соревноваться на Олимпийских играх! — добавил один из юзеров.

Посетители портала обратили внимание на развитые сельское хозяйство и промышленность РФ, торговлю с КНР в национальных валютах и планы отказаться от доллара в качестве резервной валюты. Накануне Кин попросил лидера США Джо Байдена заставить Москву «ответить за всё», «задавить» санкциями сырьевую отрасль РФ и «пустить по миру всех русских».

Ранее сообщалось, что читатели украинского новостного портала УНИАН высмеяли в комментариях публикацию про обвинения киевских властей в адрес европейских стран — Франции и Германии — в «потере Крыма» в 2014-м. С подобным заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, Париж и Берлин несут ответственность за возвращение полуострова в состав РФ.