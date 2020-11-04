Американцы вышли на улицы с требованием «считать каждый голос» в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/b9cd23d8-1f02-11eb-8357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Американцы массово выходят на улицы с требованием считать «каждый голос» в Нью-Йорке. Кадры с демонстраций разместили в Сети местные телеканалы.

Такая же ситуация происходит и в Детройте в штате Мичиган: там к зданию, где ведётся обработка бюллетеней, пришли сторонники Трампа. Они требуют остановить подсчёт голосов. На кадрах видно, как активисты с поднятыми вверх кулаками выкрикивают требования об остановке обработки бюллетеней.

В Вашингтоне противники Трампа начинают собираться у Белого дома. Они выкрикивают лозунги, беспорядков не наблюдается.

Трамп ранее уже заявил, что выиграл выборы в четырёх ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане, о чём не замедлил написать в Twitter. Что касается Мичигана, там, по словам Трампа, наблюдалось «большое число» вброшенных бюллетеней.

Штаб действующего президента уже подал иски о приостановке подсчёта голосов в нескольких штатах из-за «нарушения прозрачности» процедуры выборов. Трамп заявил, что целостности избирательной системы США и самим президентским выборам нанесён урон.

Между тем, республиканцы уже сами начинают терять терпение из-за безосновательных утверждений Трампа о том, что «мошенничество» лишает его президентства, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник, близкий к Белому дому.

Губернатор штата Пенсильвания, где Трамп затребовал приостановки подсчёта голосов, раскритиковал предвыборный штаб действующего президента за подачу иска, назвав «позорными» попытки «подорвать демократический процесс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия, в котором содержится требование остановить подсчёт голосов. Причина не называется.