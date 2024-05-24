Американцы возмутились памятником «верным рабам» WP: жители Северной Каролины потребовали снести памятник «верным рабам»

Группа темнокожих жителей американского штата Северная Каролина призвала снести установленный в 1902 году монумент в память о «верных рабах» у здания окружного суда в местном городке Колумбия, сообщает газета The Washington Post. По ее информации, с таким требованием американцы обратились в суд.

Это единственное место в Америке, где вы можете прийти в здание суда и увидеть публичное выражение поддержки института рабства, — возмутилась истец Джойс Сайкс Фитч.

Данный памятник выполнен в виде фигуры солдата Конфедерации на постаменте с надписью «С признательностью к нашим верным рабам». По мнению инициаторов иска, фраза является дискриминационной и нарушающей положения американской конституции. При этом местные жители пытаются добиться сноса памятника еще с 1990 года. Они устраивали многочисленные протесты и неоднократно обращались СМИ, что не дало никакого результата.

Ранее глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович предложил сделать из монумента «Арка дружбы народов России и Украины», переименованного в «Арку свободы украинского народа», символ ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Монумент захотели покрасить в цвета радуги.