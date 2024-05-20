Американцы вновь усомнились в когнитивных способностях Байдена NYP: Байден в ходе выступления запутался в нюансах своей политической карьеры

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден на выступлении в Детройте запутался в подробностях своей политической карьеры, чем вызвал шквал недовольных комментариев среди американцев, сообщает New York Post. Глава Белого дома перепутал период, когда занимал пост вице-президента, уточнили журналисты.

Когда я был вице-президентом во время пандемии и дела были плохи, Барак (экс-президента США Барак Обама — ред. NEWS.ru) сказал мне: «Езжай в Детройт!» Помоги это исправить! — заявил Байден.

Однако во время пандемии действующий глава страны уже не занимал пост вице-президента как минимум несколько лет, напомнили в издании. В Сети люди отреагировали недовольными комментариями на этот инцидент.

Джо Байдену не нужен когнитивный тест, но вот его избирателям определенно, — написал пользователь с псевдонимом Pismo.

Другой комментатор удивился, что именно за это и голосовал 81 млн человек. Американец Марк Томпсон в то же время обратился с просьбой остановить Байдена.

Ранее президент США перепутал Россию и Китай в ходе выступления на зимней встрече Ежегодной национальной ассоциации губернаторов. Американский лидер рассказал о времени, проведенном с председателем КНР, и добавил, что «было ясно, что он возглавит Россию».