Американцы в Арктике подали России «сигнал»

https://static.news.ru/photo/d828bf1e-0ff3-11ea-9e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Американские военные развернули бомбардировщики B-1 на авиабазе Орланд в Норвегии. Они сделали это, чтобы подать России некий сигнал. Данную информацию обнародовали на портале 19fortyfive.

Отмечается, что послание американцев предельно ясно. Суть его заключается в том, что США могут проводить операции в стратегически важном Арктическом регионе. Как пишет автор материала, этим самолёты, вероятно, уже вернулись домой. Однако в результате проведения операции Штаты показали свои намерения закрепиться в регионе. Они отправили туда бомбардировщики B-52 Stratofortress для совместных маневров с норвежскими истребителями F-16 Fighting Falcon. Такие же B-52 развернули в остальных частях Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Скорость, широта применения и боеготовность наших стратегических бомбардировщиков играют решающую роль в нашей способности сдерживать потенциальных противников и сигнализировать о нашей непоколебимой поддержке наших союзников и партнёров, — говорится в материале.

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало данные о суммарном количестве образцов стратегического наступательного вооружения (СНВ), стоящих на вооружении в России и США. По информации внешнеполитического ведомства, Вашингтон нарушил условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).