https://static.news.ru/photo/5cef1420-e2ed-11e9-bbc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik McGregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше 60% жителей Соединённых Штатов считают, что телефонный разговор президента страны Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским является большой проблемой.

При этом 51% респондентов оказались совсем не удивлены произошедшим, передаёт ABC . Ещё 32% оказались не очень удивлены тем, что глава государства пытался добиться начала расследования в отношении сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера. Серьёзное удивление этот факт вызвал только у 5% опрошенных.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Также сообщалось, что после раскрытия содержания беседы Трампа с Зеленским на сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой потребовал обнародовать стенограммы переговоров с президентом России Владимиром Путиным.