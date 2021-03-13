Американцы устроили перестрелку на нелегальной вечеринке

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Пять человек пострадали после перестрелки в Нью-Йорке. Инцидент произошёл на нелегальной вечеринке.

Мероприятие проходило в помещении гаража в районе Бруклин. Ссора началась примерно в 04:00 по местному времени (12:00 мск).

На вечеринке вспыхнул спор, после чего раздались выстрелы. Когда люди начали в спешке покидать помещение, стрельба перенеслась на улицу, — рассказал полицейский Майкл Кемпер.

Силовики ещё не выяснили причину ссоры. Ранения получили четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет, а также 23-летняя женщина. Сейчас они доставлены в больницу, передаёт New York Post.

Ранее стрельба произошла в клинике города Баффало американского штата Миннесота. В результате ЧП ранения получили пять человек. Силовикам удалось задержать предполагаемого преступника.

Примерно через 30 минут после стрельбы в здании произошёл взрыв. В результате медицинский персонал клиники эвакуировали из помещений.

Накануне в городе Хай Поинт (штат Северная Каролина) трое полицейских получили ранения при перестрелке с мужчиной. Тот забаррикадировался в доме, писал NEWS.ru.