Американцы усомнились в профессионализме Байдена Жители США раскритиковали Байдена после ошибочного высказывания о санкциях КНДР против России

Джо Байден / Фото Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы усомнились в Twitter в профессионализме президента США Джо Байдена после того, как он допустил ошибку, говоря об антироссийских санкциях. Ранее глава Соединенных Штатов Америки во время выступления перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд) причислил Северную Корею к странам, присоединившимся к рестрикциям на фоне спецоперации на Украине.

Он перепутал Иран с Украиной, теперь Южную Корею с Северной. Как этому человеку вообще позволили стать президентом? — раскритиковал Байдена один из пользователей соцсети.

Другой американец в Twitter предположил, что американский президент «понятия не имеет, что творится в мире».

Забывчивость и спутанность сознания нормальны для его возраста. Ненормально, что никто не проверил его перед выборами, — высказался еще один гражданин США.

Ранее обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грэй написал в статье, что республиканцы в скором времени могут объявить Байдену импичмент. Публицист заявил, что причинами этого решения станут ухудшающаяся экономическая ситуация в США и стремительно падающие рейтинги одобрения главы Белого дома.

В материале отмечается, что республиканцы хотят таким образом отомстить за попытку снять с поста экс-президента Дональда Трампа.