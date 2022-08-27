Американцы уличили Байдена во лжи после его слов об Украине Пользователи Twitter в США раскритиковали Байдена, назвавшего Украину демократическим государством

Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Джо Байден

Американские пользователи соцсети Twitter обрушились с критикой на президента США Джо Байдена, назвавшего Украину демократическим государством. Граждане Соединенных Штатов Америки возмутились из-за того, что глава Белого дома оказывает поддержку «самой коррумпированной стране» в мире на их же средства.

Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги! — заявил MatthewJshow.

Другой пользователь соцсети отметил, что Украина далека от демократии.

Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, ты вообще ничего не понимаешь, — посчитал один из комментаторов.

Ранее глава США опубликовал поздравление в честь Дня независимости Украины. В тексте послания Байден пообещал продолжить поддержку Украины, «отстаивающей свой суверенитет и демократию».

Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые, — высказался один из участников дискуссии.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этот день в госбюджет Украины поступила грантовая помощь от США в размере $3 млрд. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки.