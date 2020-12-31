Американцы стали травиться опиатами на 42% чаще

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Жители США на фоне весеннего пика пандемии COVID-19 начали страдать от передозировок опиатами на 42% чаще. Среди них наркологи выделяют фентанил и героин. Они похожи на эндорфины — вещества, управляющие в мозге человека центром удовольствия.

Попадая в организм, «отрава» соединяется с теми же нервными клетками, что и упомянутые гормоны. В результате граждане или животные испытывают мощнейший всплеск удовольствия. Из-за этого сходства биологи долгое время не могли разработать вакцины, способные научить иммунную систему распознавать наркотики и нейтрализовать их, не уничтожая при этом гормоны.

Первые подобные препараты специалисты в США создали только в начале XX века, соединив молекулы опиатов и продуктов их метаболизма с токсинами разных бактерий или же покрыв ими наночастицы. Опыты на крысах показали, что клетки иммунной системы неплохо «ищут» подобные препараты, передаёт портал JAMA Psychiatry.

Мы надеялись, что борьба с COVID-19 и ограничительные меры нарушат работу наркобизнеса, помогут зависимым людям получить медицинские услуги и помешают доставать опиаты. На самом деле количество передозировок фентанилом экспоненциально росло на протяжении всей первой половины 2020 года, —говорится в материале.

В масштабе всех Соединённых Штатов Америки, пациенты с передозировкой стали попадать в реанимацию в два раза чаще.

Накануне в рамках совместной операции с США ФСБ России изъяла 330 кг кокаина, из них 295 кг были спрятаны в тайнике в Подмосковье. Предполагаемый доход преступников от незаконного сбыта наркотика оценивается примерно в миллиард рублей.

Масштабные мероприятия с Минюстом США проводились в несколько этапов. В результате данных действий пресекли противоправную деятельность транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию России и в другие европейские государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сбытчиков сильнодействующих веществ, включая трёх сотрудников силовых структур, задержали в Ингушетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК республики.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили крупную партию наркотиков. По предварительным данным, стоимость такого объёма на нелегальном рынке может достигать 5 млн рублей.