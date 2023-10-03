Американцы считают Байдена слишком старым еще для одного срока

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Джо Байден

80-летний президент США Джо Байден «слишком возрастной» для эффективного выполнения обязанностей на посту главы государства в рамках еще одного срока, свидетельствуют результаты опроса Университета Монмута среди граждан этой страны. Экс-главу Белого дома, 77-летнего Дональда Трампа назвали «слишком старым» чуть менее половины опрошенных.

По данным опроса, 76% опрошенных американцев считают, что Байден «слишком стар» для переизбрания. Такого мнения придерживаются 56% опрошенных демократов и 90% республиканцев. О том, что Трамп «слишком стар», высказались 64% демократов и 23% республиканцев.

Опрос проводился с 19 по 24 сентября среди более 810 избирателей. Погрешность составила 4,5 процентного пункта.

Ранее Трамп заявил, что после своей победы на выборах в 2024 году он выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера Джо Байдена из Белого дома. Политик призвал своих избирателей выступить против «коррумпированного политического истеблишмента».

Аналитик Эми Уолтер ранее выразила мнение, что выборы в США в 2024 году могут повторить сценарий 2020 года, когда Байден победил Трампа. По ее словам, на выборах в следующем году будут голосовать «те же типы избирателей», которые не хотят, чтобы к власти пришел Трамп. Эксперт отметила, что люди в 2020 году голосовали не за Байдена, а против Трампа.