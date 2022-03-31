Американцы с 11 апреля смогут выбрать гендер «Х» при оформлении паспорта

Любой гражданин Соединённых Штатов начиная с 11 апреля получит возможность указать альтернативный пол «Х» при оформлении паспорта, заявил 31 марта госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что вскоре такая возможность появится и при оформлении прочих документов.

Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать «Х» в качестве гендерного маркера в своих заявках на получение паспорта США, и этот вариант станет доступен для других видов документов в следующем году, — заявил Блинкен.

О намерении руководства США позволять гражданам выбирать «Х» в графе паспорта «Пол» Блинкен заявил летом 2021 года. Пол «Х» смогут выбирать граждане не относящие себя ни к мужчине, ни к женщине.

В октябре 2021 года официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в стране был впервые выдан паспорт с отметкой о третьем гендере «Х». Он рассказал о тесном сотрудничестве с другими правительственными учреждениями США для гарантии максимально комфортных условий путешествия для всех владельцев паспортов вне зависимости от половой принадлежности.

Ранее стало известно, что компания Disney к концу года планирует увеличить долю ЛГБТ-персонажей в детском контенте до 50%, написала газета DailyMail со ссылкой на заявление отвечающей за контент-политику представителя корпорации Кэри Берк. Теперь в тематическом парке киностудии к детям больше не будут обращаться как к «мальчикам и девочкам», сообщило издание.