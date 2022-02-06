Американцы рассказали, считают ли они Украину союзником

Более половины американцев (56%) отказались охарактеризовать Украину как союзника США. Как следует из данных опроса, проведенного изданием Politico с компанией Morning Consult, 36% респондентов считают Украину дружественной страной, но не союзником, ещё 15% назвали ее «недружественной, но не врагом». При этом союзником Украину считают только 20%.

Также указывается , что 48% опрошенных поддерживает решение президента США Джо Байдена направить американские силы в Восточную Европу, против выступили 33% процента. Усилия Белого дома по урегулированию конфликта между Украиной и РФ поддержали 57% опрошенных. 58% одобрили позицию НАТО по поводу включения Украины в альянс. Мнение о том, как сам Байден справляется с конфликтом между Украиной и Россией, разделилось почти поровну: одобрительно высказались 39%, неодобрительно — 40%.

При этом Россия вошла в тройку стран, которые американцы считают враждебными — врагом РФ считают 49% участников опроса. Союзником Россию считают 3% опрошенных, еще 10% назвали её «дружественной, но не союзником», а 24% — «недружественной, но не врагом». Ещё негативнее оценили Северную Корею: врагом её назвали 64% опрошенных.

Опрос проводился 5-6 февраля 2022 года, в нём приняли участие 2005 человек.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные в США видят сохраняющиеся «время и место» для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины. При этом напряжённость снизится, когда Россия отведёт свои войска от границы Украины. Также Кирби пояснил, что в Пентагоне сейчас не видят растущих угроз для восточного фланга НАТО, куда перебрасывались дополнительные войска из США.