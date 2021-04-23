«Дубинка для избиения России»: в США назвали настоящие цели на Украине

https://static.news.ru/photo/d0bcba90-a436-11eb-89c8-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Читатели американского портала The American Conservative высказали мнение об истинных целях Вашингтона на Украине, а также раскритиковали действия властей США, которые постоянно «вмешиваются не в свои дела».

США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать её для достижения своих целей в отношении России, — написал комментатор под ником Dodo.

Он также призвал Белый дом договориться с Москвой о невмешательстве во внутренние дела друг друга. По мнению пользователя, назвавшегося Feral Finster, американские власти используют Киев в качестве дубинки для избиения России.

Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим её сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи, — высказался юзер Chris Chuba.

Некоторые пользователи портала отметили, что Киеву следует всерьёз задуматься о восстановлении отношений с Москвой, в противном случае Украина может быть втянута в полноценный вооружённый конфликт, в котором страна не заинтересована.

Как сообщалось ранее, читатели британской газеты The Times оценили намерение властей отправить в Чёрное море военные корабли в качестве поддержки для Украины. Часть из них одобрила инициативу правительства и назвала Крым подходящим местом для войны. Настроенные скептически читатели, в свою очередь, отметили , что английские корабли «ни черта не сделают» Крыму. По их мнению, логичнее было бы отправить морской патруль в Ла-Манш.