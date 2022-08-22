Американцы пришли в ярость из-за лжи про Украину Читатели американского журнала Newsweek возмутились из-за лжи про Украину

Фото: Senior Airman Stephani Barge / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американские читатели журнала Newsweek возмутились масштабами поставок вооружений США Украине. Многие выразили свои сомнения по поводу того, что всё отправляемое оружие доходит до солдат ВСУ. В комментариях к очередной новости про Украину некоторые засомневались в целесообразности отправки такого объёма оружия, так как оно зачастую в идеальном состоянии попадает в руки к российских военнослужащим.

Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, чёрная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым всё — деньги, вооружения или люди — просто исчезают, — написал пользователь с ником HH Victor.

Американцы также усомнились в мотивах этой помощи и предположили, что истинная цель США — это развязывание конфликта с Россией.

«Помощь» США Украине самая большая. Но ведь в конце концов, это же опосредованная война США против России, — написал человек с ником peace.

Некоторые добавили, что европейцев Украина вообще не интересует.

Британским солдатам следует готовиться к войне с Россией, заявил ранее уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни газете The Mirror. Военный также посоветовал военнослужащим подготовить к этому свои семьи. Он добавил, что британская армия готовится противостоять «угрозе» России. Он отметил, что уже сейчас следует обсуждать потенциальное развертывание. Военный при этом не стал уточнять, куда по его мнению могут отправить британских солдат.