Американцы при президентстве Трампа сильнее запомнили улучшение экономики Daily Mail: Трамп запомнился американцам улучшением экономики

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Дональд Трамп

Бывшего президента США Дональда Трампа, который снова баллотируется, на посту главы государства запомнили за улучшение экономической ситуации, следует из опроса Daily Mail. Такой ответ дали 30% респондентов — опрошены были 1005 потенциальных избирателей.

Избиратели с большей вероятностью скажут, что запомнили улучшение экономики за время четырехлетнего правления Дональда Трампа, чем захват Капитолия 6 января [2021 года] или четыре года политической драмы, — сказано в статье.

Нападение на здание Конгресса США вспомнили 20% опрошенных граждан. Политика Трампа при коронавирусной пандемии запомнилась 14% респондентов, а миграционные меры, в том числе возведение стены на границе с Мексикой, — 5%.

Кроме того, американцы сравнили президентство Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так, 13% признались, что не видят никакой разницы. А 45% опрошенных утверждают, что при Трампе было лучше. Еще 38% отдали предпочтение руководству Байдена.

Ранее Трамп назвал Байдена потерянной душой и заявил, что после возвращения в Белый дом собирается «восстановить мир с помощью силы» и предотвратить третью мировую войну. Более того, по словам бывшего президента, действующего американского лидера никто в мире не уважает.