Американцы предложили НАТО ответить Украине за ракетный инцидент в Польше Зрители Fox News высмеяли реакцию Запада на ракетный инцидент в Польше

Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зрители телеканала Fox News раскритиковали реакцию Запада на ракетный инцидент в Польше. В сюжете озвучили заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия непричастна к инциденту, ракеты оказались от украинской ПВО.

В комментариях пользователи иронизировали по поводу того, что НАТО должна ответить Киеву за «нападение» на страну-члена Альянса.

Необходимо применить пятую статью, НАТО необходимо встать плечом к плечу с Россией в борьбе с Украиной. Каждый дюйм территории НАТО будет защищен, даже если удар будет случайным... По крайней мере, так говорили, когда подозревали Россию, — написал один из зрителей.

Такой тон поддержали и другие пользователи: «Итак, когда они думали, что Россия ударила по Польше, это было „время войны“. Когда выясняется, что это сделала Украина, это просто — упс», «Русская ракета? „Начинайте интервенцию НАТО“. Украинская ракета? „Упс, просто ошибка, ребята, все в порядке“».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о происшествии в Польше. Он предложил представить реакцию США в случае, если бы ракеты угодили в здание Капитолия. Свой пост Медведев назвал «Послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше».