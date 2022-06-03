Американцы посмеялись над попыткой «Азова» откреститься от нацизма Пользователи Reddit сочли попытку «Азова» откреститься от нацистской символики бесполезной

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рекруты полка «Азов»

Пользователи платформы Reddit однозначно восприняли публикацию британского издания The Times, в которой утверждалось, что украинский батальон «Азов» отказался от нацистской символики. В комментариях к публикации они поддержали мнение, что спороть нарукавные нашивки — ещё не значит отказаться от нацизма.

Носили их, не таясь, целых восемь лет, а тут решили под шумок снять, — а то репутация начала страдать. Русские на это всяко не поведутся: это всё лишь бы Запад успокоить, — высказался один из пользователей.

Его мнение разделили многие другие «реддиторы»: «Спороли шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!», «Похоже, этих нациков на Украине развелось столько, что аж боязно становится», «Тысячи фотографий, как они позируют со свастиками, остались...».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры досмотрав боевиков, на которых можно заметить, что некоторые из них расписаны татуировками с нацистской и сатанистской символикой, у одного из боевиков набит портрет Адольфа Гитлера.

Ранее президент России Владимир Путин признал на саммите ОДКБ, что экстремисты есть во всех государствах и они периодически «вылезают из подполья и проявляют себя». Тем не менее, по его словам, Украина является единственной страной, где неонацизм поощряется на государственном уровне.