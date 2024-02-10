Американцы пересмотрели свое отношение к Байдену WSJ: американцы больше не видят в Байдене своего президента

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Американские избиратели больше не видят в нынешнем президенте США Джо Байдене качеств, которыми должен обладать лидер страны, сообщает газета The Wall Street Journal. Отмечается, что проблема не только в возрасте 81-летнего лидера, но и в том, что он не справляется со своими ролями ни «государственного деятеля мирового масштаба, ни мастера по ведению переговоров с конгрессом, ни утешителя страны в непростые времена».

Ошибки Байдена могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем ошибки предыдущих президентов сказались на их имидже, — не только потому, что Байден в 81 год является старейшим действующим президентом страны, но потому что он не создал имидж сильного лидера и не наладил эмоциональную связь с избирателями, — утверждается в публикации.

Ранее Байден заявил, что в стране действуют «экстремистские и опасные голоса», которые возглавляет экс-глава государства Дональд Трамп. В своем аккаунте в Twitter (X) он призвал американцев не дать политику выиграть на выборах. В противном случае Трамп отбросит страну назад, заявил Байден.

Ранее президент США не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу. Кроме того, в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.