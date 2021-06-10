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Американцы осудили «подарок» Байдена России

21:41, 10 июня 2021
Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Американские читатели оценили статью издания The Wall Street Journal, авторы которой подвергли критике энергетическую политику администрации США. Граждане согласились с негативной оценкой решений руководства Белого дома, о чём сообщили в комментариях.

В материале WSJ речь идёт о решении Джо Байдена приостановить программу передачи в аренду федеральных земель на Аляске, предназначавшихся для разработки нефтяных и газовых месторождений. данный шаг объясняется намерением власти США развивать «зелёную» энергетику и бороться с климатическими изменениями. При этом авторы материала назвали данный шаг подарком для России и Китая.

Американские читатели также усомнились в правильности такого решения руководителя государства.

Энергетическая политика Джо Байдена, если она у него действительно есть, пересаживает Америку на заднее сиденье автобуса, — заявил один из комментаторов.

Многие обратили внимание на высказывание журналистов о «подарке» странам-конкурентам.

Наш президент — подарок для России и Китая. Мы будем расплачиваться еще много лет за его решения; Байден заботится о других странах, но не о благополучии США. Когда наша экономика рухнет, настанут худшие дни со времён Великой депрессии, — заявили пользователи.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro осудили американского президента Джо Байдена за намерение на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве показать, по его же собственным словам, что «Америка вернулась». Некоторые даже усмотрели в этом заявлении главы Белого дома колонизаторские настроения.

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