Американцы осудили «подарок» Байдена России

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Вашингтон надеется, что в результате саммита президентов США и России удастся достичь договорённостей о возвращении послов двух стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Как заявили СМИ американские чиновники, отправка послов в Вашингтон и Москву рассматривается в качестве необходимого шага для осуществления рабочего диалога между странами. Он будет иметь решающее значение, поскольку президент США...