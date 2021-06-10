Американцы осудили «подарок» Байдена России

Американские читатели оценили статью издания The Wall Street Journal, авторы которой подвергли критике энергетическую политику администрации США. Граждане согласились с негативной оценкой решений руководства Белого дома, о чём сообщили в комментариях.
В материале WSJ
Американские читатели также усомнились в правильности такого решения руководителя государства.
Энергетическая политика Джо Байдена, если она у него действительно есть, пересаживает Америку на заднее сиденье автобуса, — заявил один из комментаторов.
Многие обратили внимание на высказывание журналистов о «подарке» странам-конкурентам.
Наш президент — подарок для России и Китая. Мы будем расплачиваться еще много лет за его решения; Байден заботится о других странах, но не о благополучии США. Когда наша экономика рухнет, настанут худшие дни со времён Великой депрессии, — заявили пользователи.
Ранее читатели французской газеты Le Figaro осудили американского президента Джо Байдена за намерение на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве показать, по его же собственным словам, что «Америка вернулась». Некоторые даже усмотрели в этом заявлении главы Белого дома колонизаторские настроения.