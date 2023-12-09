Американцы оценили угрозу от конфликта на Украине для США PRC: свыше 40% американцев не считают конфликт на Украине угрозой для США

Фото: МО Украины

Более 40% граждан США не считают конфликт на Украине угрозой для интересов страны или же полагают, что она несущественна, следует из результатов опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center (PRC). При этом треть респондентов согласилась, что сложившаяся ситуация влечет за собой риски для США.

Так, доля респондентов, считающих конфликт на Украине угрозой для США, составила 33%. При этом 34% участников опроса назвали эту угрозу незначительной, а для 10% респондентов происходящее и вовсе не является никакой угрозой. В то же время 40% демократов видят в конфликте значительную угрозу, а среди республиканцев таковых насчитывается 27%.

Ранее в США опубликовали результаты опроса, согласно которым более половины американских избирателей назвали негативным влияние политики действующего президента Джо Байдена на их жизни. По данным издания, политический курс нынешнего американского лидера назвали вредоносным 53% опрошенных.

О том, что уровень жизни при Байдене поменялся к лучшему, заявили 23% респондентов. В то же время «около половины» участников опроса поддержали решения, которые принимались при власти его предшественника Дональда Трампа. О том, что им навредила политика бывшего президента Соединенных Штатов, заявили 37% опрошенных.