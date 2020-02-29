https://static.news.ru/photo/0aa2453c-5af4-11ea-8101-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп готов к переговорам с лидерами стран-участниц Совбеза ООН ради продвижения американских интересов в сфере безопасности, заявил сотрудник администрации Белого дома.

Мы будем работать с другими членами «пятёрки» (Совбеза ООН), чтобы в итоге такую встречу организовать, — передаёт Reuters.

В «пятёрку» входят США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Дата и место возможной встречи пока не называется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и РФ примирились. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами на южной лужайке Белого дома. Об этом сообщают в пресс-службе администрации президента США. Американский президент добавил, что примирение Москвы и Киева стало бы важным событием для всего мира.

Глава США добавил, что примирение Москвы и Киева стало бы важным событием для всей международной общественности.