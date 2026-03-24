Американцы нищают, Трамп богатеет: как США зарабатывают на войне с Ираном

Американцы нищают, Трампы богатеют: как США зарабатывают на войне с Ираном

США потратили на войну с Ираном уже более $27 млрд, при этом Пентагон добивается выделения на конфликт еще $200 млрд. Американцы, оказавшиеся не готовыми к таким тратам, не спешат поддерживать кампанию, а параллельно в соцсетях распространяются слухи, что главным бенефициаром конфликта оказалась семья президента Дональда Трампа: она может зарабатывать на инсайдерской торговле и производстве вооружений для армии. Зачем Вашингтон на самом деле развязал эту войну — в материале NEWS.ru.

Как Трампы зарабатывают на войне с Ираном

В американском сегменте соцсетей активно распространяются сообщения, что 19-летний сын Дональда Трампа Бэррон за пару дней до первых ударов США по Ирану приобрел акции нефтяных компаний на сумму $30 млн. Утверждается, что наследник главы государства избавился от активов на фоне скачка цен на „черное золото“, получив прибыль в размере $20 млн. Достоверного подтверждения эти слухи не получили, однако семью американского лидера и раньше подозревали в инсайдерской торговле.

Подозрения укрепились еще сильнее после того, как в понедельник, 23 марта, президент США объявил о „продуктивных переговорах“ с Ираном, что спровоцировало резкое снижение цен на нефть. При этом буквально за 15 минут до заявления трейдеры распродали нефтяных фьючерсов почти на $580 млн. Газета Financial Times (FT) обратила внимание, что порядка 6200 контрактов на продукцию марок Brent и WTI были реализованы около 06:50 утра по нью-йоркскому времени (13:50 мск), а уже в 07:04 (14:04 мск) Трамп опубликовал пост в соцсетях о контактах с Тегераном. Таким образом, кто-то продал ценные бумаги по более высокой цене буквально за минуты до ее снижения.

Рыночный стратег одной из американских брокерских компаний в беседе с FT отметил: „Доказать причинно-следственную связь сложно. Но невольно задаешься вопросом, кто мог быть столь агрессивным в продаже фьючерсов за 15 минут до публикации поста Трампа“.

Еще один аналитик, который работает мировыми рынками уже более 25 лет, назвал эти действия „ненормальными“. „Это утро понедельника, нет важных данных, нет выступлений представителей Федеральной резервной системы, на которые стоило бы делать ставки. Данная сделка — необычно крупная для дня, не предвещавшего никаких событий. Кто-то просто значительно разбогател“, — подчеркнул он.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи позже отметил, что никто из администрации американского лидера не наживается на инсайдерской информации, и назвал любые подозрения „безосновательными и безответственными“.

Однако политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru назвал очень вероятной версию о том, что приближенные Трампа все же нашли способ заработать на войне с Ираном.

„Использует ли семья Трампа его особое положение и все, что происходит во внешней политике администрации для личного обогащения? Лично у меня по этому поводу нет практически никаких сомнений“, — подчеркнул он.

При чем тут американское оружие

В начале марта газета The Wall Street Journal сообщила, что старшие сыновья американского лидера Эрик и Дональд Трамп-младший вложили деньги в новую компанию по производству дронов Powerus. Отмечалось, что в числе спонсоров оказалась одна из инвестиционных компаний, принадлежащих лично президенту, а также Unusual Machines (UMAC) — фирма по производству компонентов для БПЛА, акционером которой является Дональд Трамп-младший. Вместе с тем Powerus является клиентом UMAC.

Политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что Штаты традиционно наживались на вооруженных конфликтах по всему миру и Вашингтон даже не пытается это скрыть.

„Например, Европа заявляет о необходимости перевооружения. Польше выделили специальный кредит в €3–4 млрд для обновления армии. Брюссель требует потратить эти деньги внутри ЕС — купить технику у Германии, Франции или Испании. Но поляки отвечают: раз деньги дали, будем покупать там, где выгоднее, — в Южной Корее или США. Трамп также прямо говорит: „Я дам оружие для Украины, но за него надо платить“. В Вашингтоне не скрывают, что на конфликте на Украине заработали большие деньги», — пояснил он.

Эксперт отметил, что подобным образом американская экономика когда-то поднялась на Первой и Второй мировых войнах. Теперь же ситуация повторяется.

«Трамп, вероятно, собрал руководителей крупнейших военно-промышленных компаний и сказал: „Увеличивайте производство вооружений в четыре раза — финансирование гарантируем“. И уж если не на инсайдах, то на лоббизме военно-промышленного комплекса Трампы наверняка зарабатывают», — выразил уверенность политолог.

Ответят ли Трампы за махинации

Испанская газета La Vanguardia обратила внимание, что Трамп богатеет гораздо быстрее любого другого президента в истории США. За свою первую каденцию он увеличил состояние почти на $2,5 млрд, а в 2025 году — на $1,4 млрд.

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что противникам президента будет крайне сложно доказать его причастность к финансовым махинациям. Дробницкий обратил внимание, что между инсайдерской торговлей и использованием близости к источнику важной информации есть разница.

«Трамп назначает своих родственников, друзей, бизнесменов посланниками на Ближний Восток или спецпредставителями по арабским странам, а они, пользуясь близостью к президенту, увеличивают свое состояние. Но в США зачастую это не считается преступлением. Но, чтобы понять, был ли в этом злой умысел, конечно, необходимо официальное расследование», — заметил американист.

Светов, в свою очередь, заметил, что Трамп сейчас не занимается бизнесом напрямую.

«Законодательство США устроено хитро: в нем прописано, что именно должен сделать избранный президент со своими акциями и бизнесом — кому их передать и как это контролируется. Формально Трамп все выполнил — его делами управляют сыновья и зятья, а он не вмешивается в операционную деятельность. Но нужно понимать: люди, чей бизнес связан со сферами, совпадающими с интересами президентской семьи, скорее сделают заказ фирме его сына, чем другой компании. Принуждать их к этому не нужно — они сами знают, что такой выбор зачтется», — указал эксперт.

Если бы у оппонентов Трампа был шанс привлечь его к ответственности, они бы давно им воспользовались, уверен Светов.

«Но Трамп и его окружение — умные люди, действующие в рамках системы», — заключил собеседник.

