Американцы не могли дозвониться до службы спасения из-за сбоя сотовой связи Сбой в работе сотовой связи вызвал коллапс системы экстренной помощи в США

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Масштабный сбой в работе сотовой связи произошел на всей территории США этим утром, сообщает CNN. Он затронул операторов сотовой связи AT&T, T-Mobile и Verizon. Они не могли отправить текстовые сообщения, выходить в Интернет и совершать звонки, в том числе в службу спасения.

Больше других с трудностями сталкивались клиенты компании AT&T. Оператор сотовой связи признал, что в его работе произошел массовый сбой, но не назвали причину неполадок. Позднее там сообщили, что большая часть сети была восстановлена.

Все утро американцы не могли связаться с экстренными службами. В частности, пожарная служба Сан-Франциско предупредила горожан о неполадках на своей странице в соцсети в Twitter (X).

Служба экстренной помощи метро Луисвилля также рассказала о перебоях в работе. Там посоветовали звонить в 911 по стационарному телефону, либо с номера, который принадлежит другому оператору. Также в службе рассказали о возможности связаться с диспетчерами через подключение к WiFi.

Полиция города Талса в штате Оклахома также подтвердила в Twitter (X), что пользователи AT&T нем могут позвонить в экстренные службы. Там также посоветовали включить звонки через WiFi или же отправить сообщение 911.

18 февраля в работе Telegram в России и других странах произошел массовый сбой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщил, что он мог быть вызван внутренними проблемами сервиса.