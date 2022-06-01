Американцы назвали Зеленского «жуликом, по которому плачет тюрьма»

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Читатели издания The American Conservative отреагировали на статью колумниста Рода Дрейера, который заявил, что Владимир Зеленский занял пост президента Украины, пообещав бороться с коррупцией, однако сейчас владеет собственной сетью офшоров. В комментариях читатели издания назвали Зеленского «жуликом, по которому плачет тюрьма».

Он же актёр, вот и просто зачитывает свои реплики. Что же до украинской коррупции, то уверен, что кланы Керри и Байдена приложили руку [к этому] после переворота 2014 года, — полагает пользователь Fran Macadam.

Другие пользователи предъявили схожие обвинения и американской верхушке: они сравнили ситуацию с Афганистаном, выделенные деньги которому даже не покинули территорию Штатов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация на Украине расколола американское общество, представители которого всё чаще критикуют политику США в этом отношении. По его словам, об этом свидетельствуют недавние заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, а также публикации в прессе, авторы которых полагают, что разрешению ситуации дипломатическим путём препятствуют британские политики, а США должны чётко указать главе Украины Зеленскому на пределы возможной конфронтации США и НАТО с Россией.