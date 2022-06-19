Американцы назвали существование Украины бессмысленным Читатели ТАС назвали суверенитет Украины бессмысленным, пожелав ей присоединиться к России

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бородянка, Украина

Читатели издания The American Conservative отреагировали на публикацию, в которой приводятся исторические аспекты спецоперации России на Украине. В комментариях они высказали мнение, что Киеву следует присоединиться к Москве.

Украине незачем существовать в этом мире как независимому государству. Для мира во всем мире было бы лучше, если бы Украина присоединилась к России как федеративная республика, — отметил один из читателей.

Некоторые посчитали, что конфликт на Украине закончится падением Киева из-за слабости его армии: «Крах украинской армии неизбежен», «Скоро наступит переломный момент, и когда это произойдет, в украинской армии произойдет быстрый коллапс».

Нашлись и те, кто считает Вашингтон заинтересованным в событиях на Украине.

Украинско-российский конфликт выгоден в первую очередь США. Они навязали Европе слишком много жестких решений, с которыми европейцы предпочли бы не торопиться, и отрезали огромный восточный рынок и поставщика ресурсов, — подчеркнул еще один читатель.

Ранее стало известно, что глава НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников готовиться к том, что конфликт на Украине может продлиться годы. Он считает, что весь этот период Альянсу нужно поддерживать Киев, и делать это следует даже ценой высоких затрат. Причём это касается не только техники.